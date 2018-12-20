Путин рассказал об отношении к Ататюрку

Президент России Владимир Путин по просьбе журналиста рассказал о том, как относится к первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку.

«Выдающийся деятель, который многое сделал для турецкой государственности, создал современное турецкое государство. Он, как известно, был большим другом России, мы это ценим. Так я к нему и отношусь», - сказал Путин.

Характеризуя современные отношения России и Турции, президент отметил, что стороны «должны быть довольны» происходящим как в экономике, так и в сфере безопасности.

По словам Путина, и Россия, и Турция с уважением относятся к национальным интересам друг друга и демонстрируют готовность к компромиссам, например, в Сирии.

Он особо отметил, что хотя Турция является страной НАТО и выполняет свои обязательства в рамках альянса, однако проводит независимую политику. В этом, по словам Путина, велика роль действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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Ататюрк возглавил национально-революционное движение Турции после поражения Османской империи в Первой мировой войне. Добился ликвидации великого правительства султана и оккупационного режима, создал новое, основанное на национализме республиканское государство. Он упразднил халифат, ввел светское образование, провел латинизацию алфавита. Пользовался поддержкой советского правительства.