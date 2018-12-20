В Госдуме оценили идею строительства 200 заводов по переработке мусора

«Предложение президента о строительстве новых мусороперерабатывающих заводов, безусловно – положительное. Но надо и раздельным сбором мусора заниматься», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Так он прокомментировал слова Владимира Путина на большой пресс-конференции о решении проблемы утилизации отходов.

«Сейчас построить 200 заводов – это задача очень тяжелая. Но будут деньги – построить можно. Поэтому, если в целом это оценивать, то идея суперположительная. Возможности есть, в программу, которую курирует Минприроды, заложены приличные средства», – отметил замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, координатор проекта «Единой России» «Городская среда» Павел Качкаев.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции сказал: к 2024 году в России будут построены порядка 200 мусороперерабатывающих заводов. Так президент ответил на вопрос из Челябинска, где в сентябре власти ввели режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор.

При этом Путин указал, что не знает, хватит ли этого, учитывая, что ранее в России не занимались переработкой. При этом ежегодно в стране продуцируется несколько миллионов тонн мусора, и с развитием промышленности отходов становится все больше.

«Я в целом знаю программу, там вполне приличные средства. У нас 6 заводов уже строятся – в Казани, в Москве, – отмечает депутат Качкаев. – В любом случае никто не разрешит сегодня строить заводы, которые будут наносить вред окружающей среде по выбросу. Там, а важна температура – чтобы не вырабатывался диоксид, и чтобы те вещества, которые могут там находиться, проходили через систему очистки. В целом у меня оптимистические настроения по этому поводу – это очень все своевременно и полезно, еще бы хорошо заняться нашей городской средой – дворами и парками!»

Необходимо, помимо строительства новых заводов по переработке, прививать обществу культуру раздельного сбора мусора, отметил Качкаев.

«Например во многих крупных городах, где мусоросортировочные станции действуют, которые разделяют мусор. Собственно та часть мусора, которая идет на захоронение, составляет 15-20%, а все остальное идет на вторичную переработку – стекло, пластик», – сказал Качкаев.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.