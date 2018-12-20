В пожаре в жилом доме Москвы погибли двое детей

Двое детей скончались после пожара в девятиэтажном доме в Москве, сообщил представитель экстренных служб города.

В девятиэтажном доме на Медынской улице при пожаре погиб один ребенок, второй пятилетний малыш был передан врачам скорой помощи, передает РИА «Новости».

«Второй ребенок погиб в машине скорой помощи», – сообщил собеседник агентства.

В МЧС Москвы пояснили, что в квартире горели личные вещи и мебель на площади 12 кв. метров. В 14.03 мск был ликвидирован.

Напомним, в минувшее воскресенье при пожаре в квартире жилого дома на юго-западе Москвы погибли два человека.