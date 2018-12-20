Путин объяснил перенос столицы ДФО во Владивосток

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции назвал перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток обоснованным решением.

«По поводу переноса административного центра во Владивосток, это [полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий] Трутнев ставил такой вопрос очень давно, в течение нескольких предыдущих лет. Владивосток развивается очень активно и является действительно центром и региона, и центром притяжения для (жителей) соседних стран. Поэтому, мне кажется, это обоснованное решение», – заявил Путин, отвечая на благодарность журналиста по поводу переноса столицы ДВО во Владивосток, сообщает «Россия 1».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.

13 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток.