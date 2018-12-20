Директор РОЦИТ: Позитивный контент в интернете востребован и его можно монетизировать

«Необходимо учредить организацию, которая помогала бы в первую очередь получать финансирование на развитие позитивного контента, а самое главное – помогать его монетизировать», – сказал газете ВЗГЛЯД директор центра интернет-технологий РОЦИТ Сергей Гребенников. Так он прокомментировал слова президента на большой пресс-конференции о том, что господдержка позитивного контента в интернете будет продолжена.

«Сегодня все, что касается поддержки позитивного контента, в первую очередь связано с направлением поддержки СМИ. Но на наш взгляд этого мало, потому что не каждый производитель позитивного контента должен и может являться средством массовой информации», – подчеркнул Сергей Гребенников, директор центра РОЦИТ, который проводит конкурс-проект «Позитивный контент».

Напомним, что президент, выступая на большой пресс-конференции в четверг, сказал: господдержка позитивного контента в интернете существует и будет продолжена.

«Развитие российского сегмента интернета – это правильно, это надо делать. И мы это делаем, у нас гранты существуют,.. измеряются сотнями миллионов рублей», – ответил Путин на вопрос о поддержке Рунета.

«А в целом на этот вид деятельности официально выделяем где-то 400 млн [рублей]. Делаем и будем продолжать», – отметил Путин, сообщает «Россия 1».

Необходимо либо создать структуру, аналогичную по функции Фонду кино в кинематографе, либо «учредить организацию, которая помогала бы в первую очередь получать финансирование позитивного контента, а самое главное помогать позитивный контент монетизировать», – сказал Гребенников.

«Востребованный контент люди готовы оплачивать, то есть, если это контент интересный, позитивный, чему-то учит, то за него родители российских детей готовы платить. Поэтому нам не хватает ситуации, когда какая-либо организация возложила бы на себя функции фонда распределения государственной финансовой поддержки», – полагает собеседник.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.