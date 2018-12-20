Эксперт прокомментировал слова Путина об ответственности в интернете

Президент был инициатором поправок, касающихся гуманизации ответственности за экстремизм, в той части, которая касается лайков и репостов, – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД блогер Илиас Меркури. Так он прокомментировал реплику Владимира Путина об ответственности в интернете, в ответе на вопрос журналиста на большой ежегодной пресс-конференции.

«Мы придем к тому, что видоизменения статьи 282 приведут к полной отмене, либо она будет заменена на более рабочий инструмент, – полагает блогер Илиас Меркури. – Дело в том, что все перегибы, которые случались, были связано с тем, что до этого трактовали эту норму закона, как угодно».

Напомним, что в октябре президент Владимир Путин предложил смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные 282-й статьей; в частности, к ним относятся публикации в Сети. Верховный суд России разъяснил, что не считает пост в соцсети преступлением, если тот не несет опасности для общества.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что смягчение статьи об экстремизме дало результат еще до принятия закона.

18 декабря Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроекты президента Владимира Путина о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ об экстремизме.

Отвечая на вопросы на большой пресс-конференции в четверг, глава государства выступил за равную ответственность за действия в жизни и интернете. «Есть правила, которые надо соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, то должна быть и в интернете. Это тоже общество, тем более, интернет проник во все сферы нашей жизни. Так что, ничего особенного я здесь не вижу», – сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.