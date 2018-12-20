Выпускник летного училища, упомянутого Путиным, поддержал идею сохранения его наследия

Наследие Качинского училища летчиков, расформированного в 1998 году в Волгограде, нужно сохранить, заявил его выпускник Александр Мохов.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о возможности сохранения Качинского училища летчиков в Волгограде. Глава государства отметил, что эту проблему надо обсудить с Минобороны, и пояснил, что ведомство выстраивает систему подготовки кадров в зависимости от потребностей Вооруженных сил.

Мохов рассказал, что окончил училище в Волгограде в 1974 году, до 1992 года служил в авиации, передает РИА «Новости».

Он добавил, что очень переживал из-за истории закрытия военного вуза.

«Когда училище расформировывали, его объединили с армавирским (Армавирское училище летчиков), туда передали оборудование и наше знамя. В Краснодаре есть летный центр, ветераны, выпускники нашего училища, предложили присвоить ему имя Качинский. Знаю, что эта идея обсуждалась в Министерстве обороны. Думаю, при участии президента это сделать реально», – сказал Мохов.

Он пояснил, что возродить учреждение практически невозможно, несмотря на то, что в Волгограде сохранилась база, есть аэродромы, на месте учебного заведения расположена войсковая часть.

Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище летчиков им. А.Ф. Мясникова с 1910 по 1998 год было одним из ведущих поставщиков военных летчиков для воздушного флота страны.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.