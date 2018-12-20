Путин пообещал, что газ в России не закончится

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заверил, что запасов газа в стране более чем достаточно.

«Газ у нас не закончится, у нас больше газа, чем в мире в целом», – заявил глава государства. Он добавил, что на одном полуострове Ямал запасы составляют 67 трлн кубометров.

Таким образом Путин отреагировал на высказывание одного из журналистов, который просил возможности задать свой вопрос: «Скоро газ закончится, Владимир Владимирович».

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.