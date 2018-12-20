Финал кадрового конкурса «Новая высота» стартовал в Нальчике

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20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:11  |  vz.ru
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли РоссииФото: Игорь Буймистров/ТАСС
Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить? Подробности...
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Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
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Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Русским разрешили не «фильтровать базар»

Егор Холмогоров, Публицист
Статью 282 УК РФ частично отменят. Но любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов возможны только в государстве едином и нерасколотом. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
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Советский цирк уже не умеет делать чудеса

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          Финал кадрового конкурса «Новая высота» стартовал в Нальчике

          20 декабря 2018, 12:31

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Открытие финального этапа кадрового конкурса «Новая высота» состоялось в четверг в Нальчике; конкурс направлен на выявление талантливых кадров, способных оказать влияние на развитие Кабардино-Балкарской Республики.

          В открытии финального этапа конкурса приняли участие врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель наблюдательного совета конкурса, замредседателя Общественной палаты КБР Людмила Федченко, руководители органов государственной власти республики, члены Наблюдательного совета и оргкомитета мероприятия, говорится на сайте «Новой высоты».

          Коков отметил, что «конкурс был создан для того, чтобы выявить талантливых людей, которые смогут решать сложные задачи, вывести республику но новый уровень». Он добавил, что «вовлеченность в конкурс», на призыв принять участие в котором «откликнулись более 10 тыс. человек», свидетельствует «о том, что им покорятся любые высоты».

          Врио главы Кабардино-Балкарской Республики также поблагодарил всех откликнувшихся на призыв поучаствовать в конкурсе и сообщил, что «после контрольного тестирования в финал вышли 119 человек» – «золотой кадровый фонд» региона. 

          Казбек Коков выразил благодарность организаторам конкурса, президентской некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», «за высочайший уровень проведения, за открытость, прозрачность».

          «Подтверждение этому – цифры апелляционных жалоб, они мизерны по сравнению с количеством участников Конкурса. Спасибо большое организаторам», – добавил он. 

          Врио главы КБР отметил, что в насыщенной программе финала запланирована социальная акция – финалисты смогут поработать с детьми-сиротами и с детьми, которые остались без попечения родителей.

          «Общественная значимость конкурса «Новая высота» была в объединении нас общей целью на прорыв в развитии КБР. Хочу пожелать всем финалистам успехов, победы. Уверен, мы все вместе сумеем достичь серьезных высот в экономическом и социальном развитии нашей родины», – сказал Казбек Коков. 

          Людмила Федченко подчеркнула, что кадровый конкурс – первое подобное мероприятие для республики, она поблагодарила Казбека Кокова и АНО «Россия – страна возможностей» за то, что проведение мероприятия стало возможным.

          «У наших участников появилась надежда, что они действительно нужны республике в различных отраслях, сферах», – отметила Федченко. 

          Она также обратила внимание, что организация была очень хорошей, на все возникающие у участников вопросы оперативно предоставлялись ответы. 

          «Данный конкурс – первое подобное мероприятие, и мы сами многому учились на протяжении всех его этапов», – отметила зампредседателя Общественной палаты КБР.

          Людмила Федченко поздравила всех с тем, что конкурс проходит успешно, и пожелала финалистам стать надеждой и опорой, которые так нужны КБР. 

          Конкурс «Новая высота» стартовал 1 ноября. Его проводит администрация главы Кабардино-Балкарской Республики по поручению врио главы республики Казбека Кокова и при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», которая является оператором Конкурса управленцев «Лидеры России». 

          На этапе сбора заявок интерес к конкурсу «Новая высота» проявили больше 10 тыс. человек. Успешно завершил этап регистрации 2 тыс. 791 участник, 2 тыс. 617 конкурсантов приняли участие в этапе дистанционного тестирования. 

          На очные мероприятия были приглашены 204 человека. 19 декабря состоялось контрольное тестирование, по итогам которого право принять участие в финальных мероприятиях получили 119 конкурсантов.


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