Финал кадрового конкурса «Новая высота» стартовал в Нальчике

Открытие финального этапа кадрового конкурса «Новая высота» состоялось в четверг в Нальчике; конкурс направлен на выявление талантливых кадров, способных оказать влияние на развитие Кабардино-Балкарской Республики.

В открытии финального этапа конкурса приняли участие врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель наблюдательного совета конкурса, замредседателя Общественной палаты КБР Людмила Федченко, руководители органов государственной власти республики, члены Наблюдательного совета и оргкомитета мероприятия, говорится на сайте «Новой высоты».

Коков отметил, что «конкурс был создан для того, чтобы выявить талантливых людей, которые смогут решать сложные задачи, вывести республику но новый уровень». Он добавил, что «вовлеченность в конкурс», на призыв принять участие в котором «откликнулись более 10 тыс. человек», свидетельствует «о том, что им покорятся любые высоты».

Врио главы Кабардино-Балкарской Республики также поблагодарил всех откликнувшихся на призыв поучаствовать в конкурсе и сообщил, что «после контрольного тестирования в финал вышли 119 человек» – «золотой кадровый фонд» региона.



Казбек Коков выразил благодарность организаторам конкурса, президентской некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», «за высочайший уровень проведения, за открытость, прозрачность».

«Подтверждение этому – цифры апелляционных жалоб, они мизерны по сравнению с количеством участников Конкурса. Спасибо большое организаторам», – добавил он.



Врио главы КБР отметил, что в насыщенной программе финала запланирована социальная акция – финалисты смогут поработать с детьми-сиротами и с детьми, которые остались без попечения родителей.

«Общественная значимость конкурса «Новая высота» была в объединении нас общей целью на прорыв в развитии КБР. Хочу пожелать всем финалистам успехов, победы. Уверен, мы все вместе сумеем достичь серьезных высот в экономическом и социальном развитии нашей родины», – сказал Казбек Коков.



Людмила Федченко подчеркнула, что кадровый конкурс – первое подобное мероприятие для республики, она поблагодарила Казбека Кокова и АНО «Россия – страна возможностей» за то, что проведение мероприятия стало возможным.

«У наших участников появилась надежда, что они действительно нужны республике в различных отраслях, сферах», – отметила Федченко.

Она также обратила внимание, что организация была очень хорошей, на все возникающие у участников вопросы оперативно предоставлялись ответы.



«Данный конкурс – первое подобное мероприятие, и мы сами многому учились на протяжении всех его этапов», – отметила зампредседателя Общественной палаты КБР.

Людмила Федченко поздравила всех с тем, что конкурс проходит успешно, и пожелала финалистам стать надеждой и опорой, которые так нужны КБР.



Конкурс «Новая высота» стартовал 1 ноября. Его проводит администрация главы Кабардино-Балкарской Республики по поручению врио главы республики Казбека Кокова и при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», которая является оператором Конкурса управленцев «Лидеры России».



На этапе сбора заявок интерес к конкурсу «Новая высота» проявили больше 10 тыс. человек. Успешно завершил этап регистрации 2 тыс. 791 участник, 2 тыс. 617 конкурсантов приняли участие в этапе дистанционного тестирования.



На очные мероприятия были приглашены 204 человека. 19 декабря состоялось контрольное тестирование, по итогам которого право принять участие в финальных мероприятиях получили 119 конкурсантов.