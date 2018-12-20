Порошенко отправил в отставку советника по гуманитарным вопросам

Украинский лидер Петр Порошенко уволил с должности своего советника по гуманитарным вопросам Ольгу Богомолец.

«Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)», – передает РИА «Новости» указ Порошенко.

Ольга Богомолец является депутатом, возглавляет комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения.

Кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года. С осени того же года была советником главы украинского государства по гуманитарным вопросам.

В октябре она заявила, что революция «Евромайдана» родила «монстра», который разрушает Украину.