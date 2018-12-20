Порошенко отправил в отставку советника по гуманитарным вопросам

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20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:35  |  vz.ru
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Жадность сотовых операторов угрожает безопасности России

Использование традиционной мобильной голосовой связи сегодня скорее традиция, чем необходимостьФото: Донат Сорокин/ТАСС
Мобильная связь между различными регионами России должна стоить столько же, сколько и в домашнем регионе. Соответствующий закон приняла Государственная дума. Однако высшему законодательному органу страны вот уже который год успешно противостоит тройка сотовых операторов, не желающих терять огромные доходы от роуминга. И их жадность – прямая угроза национальной безопасности страны. Подробности...
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Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
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Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
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Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
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На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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          Порошенко отправил в отставку советника по гуманитарным вопросам

          20 декабря 2018, 09:13

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Украинский лидер Петр Порошенко уволил с должности своего советника по гуманитарным вопросам Ольгу Богомолец.

          «Уволить Богомолец Ольгу Владимировну с должности советника президента Украины (вне штата)», – передает РИА «Новости» указ Порошенко.

          Ольга Богомолец является депутатом, возглавляет комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения.

          Кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года. С осени того же года была советником главы украинского государства по гуманитарным вопросам.

          В октябре она заявила, что революция «Евромайдана» родила «монстра», который разрушает Украину.


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