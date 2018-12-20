В МВД предложили упростить правила пребывания в России жителей Донбасса

В правительство поступил проект постановления об увеличении срока временного пребывания в России для жителей Донецкой и Луганской областей Украины с 90 до 180 дней, сообщили в МВД.

«Проект постановления согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 24 ноября 2018 года внесен в правительство», – сообщили РИА «Новости» в пресс-центре МВД.

В ведомстве считают, что это облегчит положение русскоязычных соотечественников, которые приехали из зоны вооруженного конфликта на Донбассе, из-за которого лишились средств к существованию или места жительства.

По действующим правилам срок временного пребывания иностранца, которому не требуется оформлять визу, не должен превышать 90 суток суммарно в течение полугодия. Непрерывный срок временного пребывания также не может превышать 90 дней.

В конце ноября госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет в связи с введением военного положения в отдельных регионах из-за инцидента в Черном море.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Россия не стала применять симметричные меры.