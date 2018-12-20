МИД не исключил повторения в Сирии афганского сценария вывода сил США

США, объявив о выводе сил из Сирии, могут повторить ситуацию с выводом сил из Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, пока нет ясности в том, что США подразумевают под «новой фазой кампании», которая «якобы заключается» в решении вывести войска.

«И как бы не получилось так, как было, например, в Афганистане, – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. – Вы лучше меня знаете: то выводим полностью, то возвращаем обратно (войска), и так на протяжении многих лет».

Захарова заявила, что вывод американских сил из Сирии является «возвращением к нормам международного права», так как военные США находились на территории САР незаконно.