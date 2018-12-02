Появилось видео стрельб Т-90 и систем «Град»

В Сети появилось видео с учений 90-ой танковой дивизии в Челябинской области; в стрельбах принимали участие боевые машины Т-90, БМП-2 и «Тунгуски».

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», видно, как танковые экипажи отрабатывают фланговую стрельбу, а затем наводчики расстреливают мишени из 30-миллиметровых пушек.

Кроме того, на учениях испытали реактивные системы залпового огня «Град», отработавшие технику удара по потенциальному противнику.

Ранее американский журнал National Interest отмечал, что в ближневосточных конфликтах российские танки Т-90 проявили себя лучше американских и немецких.