Волонтеры из 120 стран помогли сотрудникам медицинских и социальных учреждений

Взгляд
2 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:02  |  vz.ru
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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Во Франции придумали новую тактику протеста

Евгений Ворожцов, Выпускник Высшей школы комиссаров французской полиции, адвокат
Особенностью нынешних акций Жёлтых Жилетов во Франции стала именно нетрадиционная тактика действий протестующих. Новшество создало огромные, неожиданные трудности для французской полиции. Подробности...

Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Волонтеры из 120 стран помогли сотрудникам медицинских и социальных учреждений

          2 декабря 2018, 18:14

          Текст: Ольга Никитина

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          Международный форум добровольцев стартовал с полезной программы: в рамках Дня добрых дел в воскресенье участники побывали на 40 площадках в Москве и области, где познакомились с особенностями социального, экологического и медицинского добровольчества, а также помогли крупным благотворительным фондам и некоммерческим организациям.

          Добровольцы посетили подшефные больницы и хосписы Всероссийского движения «Волонтеры-медики», благотворительных фондов «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Старость в радость» и «Соратники», фонда помощи хосписам «Вера». Участники форума устроили творческие мастер-классы и представления для пациентов и подопечных учреждений, а также помогли украсить помещения к Новому году, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

          Участница форума из Еврейской автономной области Евгения Духовникова рассказала, что в детстве мечтала стать врачом и работать в НИИ им. Склифосовского. «Жизнь внесла свои коррективы, и теперь я преподаю в Биробиджанском медицинском колледже, учу фельдшеров и координирую волонтерское сопровождение спортивных мероприятий в нашем регионе. Сегодня я прикоснулась к своей мечте и побывала в сердце скорой медицинской помощи России», – отметила она.

          «Даже те ребята, которые не занимаются медицинским волонтерством, смогли здесь прочувствовать это направление, узнать изнутри процессы, которые происходят в больнице. Доброволец должен развиваться всесторонне, потому что помощь нужна в разных сферах», – добавила Духовникова.

          Участники Международного форума добровольцев научились оказывать первую помощь, искать людей в лесу, взаимодействовать с собаками-поводырями, ухаживать за животными в приюте. Волонтеры помогли рассортировать продовольствие в благотворительном фонде «Русь» и посылки с книгами и новогодними подарками для русскоязычных семей в Алеппо (Сирия) в рамках деятельности АНО «Русская гуманитарная миссия».

          Кроме того, они побывали в офисах крупных компаний – Сбербанк, Mail.Ru – и узнали об их социальной работе, а в Центре современного искусства «Винзавод» посетили лекцию от проекта «Школа медиаволонтеров» МИА «Россия сегодня», посвященная повышению медиаграмотности и работе с пресс-службами.

          В полезной программе приняли участие также иностранные волонтеры: они узнали подробнее о программе добровольцев ООН, познакомились с волонтерской деятельностью в парке «Зарядье» и прошли практическое занятие по ориентации на местности от поисково-спасательного движения «Лиза Алерт».

          «Я занимаюсь помощью иностранным студентам и бездомным и впервые принимал участие в подобном мероприятии. Я поражен – добровольцы вне зависимости от погодных условий и времени суток по зову сердца разыскивают пропавших. Я живу в Германии, но родился в Китае, и у нас нет подобных организаций. То, что делают эти люди, вызывает восхищение», – поделился своими эмоциями от участия в тренинге «Лизы Алерт» Чень Синь.

          Вместе с волонтерами в Дне добрых дел участвовали руководитель дирекции Года добровольца в России Ксения Разуваева и послы Года добровольца, музыкант Сергей Лазарев и генеральный директор «Главкино» Илья Бачурин.

          Программа Международного форума добровольцев продолжится 3-4 декабря в павильоне №69 ВДНХ пройдет деловая программа мероприятия. А завершится форум 5 декабря праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера, где будут объявлены победители Всероссийского конкурса «Доброволец России».

          Накануне сообщалось, что итоговым мероприятием Года добровольца (волонтера) в России станет Международный форум добровольцев, который пройдет в Москве со 2 по 5 декабря. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря.

          Президент Владимир Путин объявил 2018-ый Годом добровольца (волонтера) в России. Об этом глава государства сказал 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.

          Официальный сайт Года добровольца – годдобровольца.рф.


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