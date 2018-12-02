Волонтеры из 120 стран помогли сотрудникам медицинских и социальных учреждений

Международный форум добровольцев стартовал с полезной программы: в рамках Дня добрых дел в воскресенье участники побывали на 40 площадках в Москве и области, где познакомились с особенностями социального, экологического и медицинского добровольчества, а также помогли крупным благотворительным фондам и некоммерческим организациям.

Добровольцы посетили подшефные больницы и хосписы Всероссийского движения «Волонтеры-медики», благотворительных фондов «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Старость в радость» и «Соратники», фонда помощи хосписам «Вера». Участники форума устроили творческие мастер-классы и представления для пациентов и подопечных учреждений, а также помогли украсить помещения к Новому году, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Участница форума из Еврейской автономной области Евгения Духовникова рассказала, что в детстве мечтала стать врачом и работать в НИИ им. Склифосовского. «Жизнь внесла свои коррективы, и теперь я преподаю в Биробиджанском медицинском колледже, учу фельдшеров и координирую волонтерское сопровождение спортивных мероприятий в нашем регионе. Сегодня я прикоснулась к своей мечте и побывала в сердце скорой медицинской помощи России», – отметила она.

«Даже те ребята, которые не занимаются медицинским волонтерством, смогли здесь прочувствовать это направление, узнать изнутри процессы, которые происходят в больнице. Доброволец должен развиваться всесторонне, потому что помощь нужна в разных сферах», – добавила Духовникова.

Участники Международного форума добровольцев научились оказывать первую помощь, искать людей в лесу, взаимодействовать с собаками-поводырями, ухаживать за животными в приюте. Волонтеры помогли рассортировать продовольствие в благотворительном фонде «Русь» и посылки с книгами и новогодними подарками для русскоязычных семей в Алеппо (Сирия) в рамках деятельности АНО «Русская гуманитарная миссия».

Кроме того, они побывали в офисах крупных компаний – Сбербанк, Mail.Ru – и узнали об их социальной работе, а в Центре современного искусства «Винзавод» посетили лекцию от проекта «Школа медиаволонтеров» МИА «Россия сегодня», посвященная повышению медиаграмотности и работе с пресс-службами.

В полезной программе приняли участие также иностранные волонтеры: они узнали подробнее о программе добровольцев ООН, познакомились с волонтерской деятельностью в парке «Зарядье» и прошли практическое занятие по ориентации на местности от поисково-спасательного движения «Лиза Алерт».

«Я занимаюсь помощью иностранным студентам и бездомным и впервые принимал участие в подобном мероприятии. Я поражен – добровольцы вне зависимости от погодных условий и времени суток по зову сердца разыскивают пропавших. Я живу в Германии, но родился в Китае, и у нас нет подобных организаций. То, что делают эти люди, вызывает восхищение», – поделился своими эмоциями от участия в тренинге «Лизы Алерт» Чень Синь.

Вместе с волонтерами в Дне добрых дел участвовали руководитель дирекции Года добровольца в России Ксения Разуваева и послы Года добровольца, музыкант Сергей Лазарев и генеральный директор «Главкино» Илья Бачурин.

Программа Международного форума добровольцев продолжится 3-4 декабря в павильоне №69 ВДНХ пройдет деловая программа мероприятия. А завершится форум 5 декабря праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера, где будут объявлены победители Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Накануне сообщалось, что итоговым мероприятием Года добровольца (волонтера) в России станет Международный форум добровольцев, который пройдет в Москве со 2 по 5 декабря. Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря.

Президент Владимир Путин объявил 2018-ый Годом добровольца (волонтера) в России. Об этом глава государства сказал 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.

Официальный сайт Года добровольца – годдобровольца.рф.