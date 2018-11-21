Отец Нурмагомедова назвал наиболее выгодные бои для сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, назвал наиболее выгодные с финансовой точки зрения поединки для своего сына.

Нурмагомедов сообщил ТАСС, что самыми выгодными для россиянина являются бои с американским боксером Флойдом Мэйуэзером–младшим и ирландцем Конором Макгрегором.

«У того, кто говорит про бой с [Тони] Фергюсоном, предложение – 3–5 млн долларов. А у нас есть [предложения за] 30–50 млн долларов и до 100 млн долларов. Думаю, что с Мэйуэзером – лучше [чем поединок с Фергюсоном], матч-реванш с Конором – лучше, с Сен-Пьером – лучше. А потом можем и с ним [Фергюсоном] подраться», – сказал отец российского спортсмена.

«Даже бой с Диасом несет больше наследия и ажиотажа, чем с Фергюсоном», – отметил он, добавив, что Фергюсон интересен как противник Нурмагомедова со спортивной точки зрения.

Напомним, глава UFC Дэйна Уайт заявил, что хочет организовать поединки между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, Конором Макгрегором и Дастином Порье, победители которых встретились бы между собой.

В настоящий момент обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не имеет права выступать из-за отстранения в связи с расследованием Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Также расследование ведется в отношении ирландца Конора Макгрегора.