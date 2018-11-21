«Росэлектроника» рассказала о напугавшем американцев «Пенициллине»

В России успешно завершены государственные испытания нового комплекса артразведки «Пенициллин», поставки первых образцов ожидаются в 2020 году, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

«Опытно-конструкторская работа завершена, госиспытания успешно пройдены. Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год», – передает РИА «Новости» слова представителя «Росэлектроники».

Отмечается, что звукотепловой комплекс артразведки «Пенициллин» нужен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, РСЗО и стартовых позиций зенитных и тактических ракет. Одновременно возможна корректировка стрельбы своей артиллерии.

Комплекс может выполнять боевые задачи в полосе шириной до 25 километров. В комплекс входит несколько звукоприемников и оптико-электронный модуль. Система получает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов (разрывов) и дает информацию о месте разрыва боеприпаса, точности попадания, также сообщается местоположение орудий. Координаты одиночной цели можно получить менее чем за пять секунд.

«Пенициллин» обслуживает стрельбу как одной батареи, так и поочередно каждую батарею дивизиона.

Ранее американское издание National Interest опубликовало материал о российском автоматизированном комплексе звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин», который назвали «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии»