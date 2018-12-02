Выяснилось, зачем женщина пыталась украсть младенца в Красноярске

В пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю раскрыли подробности произошедшего накануне инцидента, когда женщина напала на пациентку перинатального центра.

В сообщении на сайте ведомства подтверждается, что нападавшая – 29-летняя жительница поселка Дубинино Шарыповского района – действительно собиралась украсть ребенка. Уточняется, что она была задержана в воскресенье, 2 декабря. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего).

По версии следствия, примерно в феврале 2018 года подозреваемая сообщила своим родственникам о том, что ждет ребенка, и с тех пор до октября 2018 года поддерживала эту легенду. В октябре она переехала в Красноярск и стала проживать у знакомых, которым также заявила, что якобы ждет ребенка.

Сообщается, что женщина даже разместила на своих страницах в социальных сетях бирку из роддома, на которой указаны данные о новорожденном сыне и врачах, действительно работающих в больнице. Знакомым и родным она говорила, что ребенок находится в больнице. Когда мать женщины приехала в Красноярск, чтобы увидеть внука, подозреваемая пришла в медицинское учреждение с целью похитить новорожденного малыша и выдать его за своего.

«Она совершила нападение на женщину с ребенком, но не довела задуманное до конца, так как испугалась поднявшегося шума, и скрылась с места преступления», – сообщили следователи.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Накануне полицейские задержали женщину, которая подозревается в том, что пыталась отнять ребенка у пациентки красноярского перинатального центра.