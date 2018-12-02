В США объявили в розыск мужчину, уронившего кольцо в канализацию во время предложения

Полиция Нью-Йорка объявила в розыск мужчину, который случайно уронил в канализационную решетку кольцо, когда делал предложение своей возлюбленной; видео инцидента опубликовано в Twitter полицейского департамента города.

«Разыскивается за то, что обронил кольцо невесты на Таймс-сквер! Она сказала «да», и он был так рад, что уронил кольцо в решетку», – говорится в Twitter полицейского департамента.

WANTED for dropping his fiance’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 декабря 2018 г.

Кольцо позже было найдено, полицейские очистили его от грязи и заявили, что надеются вернуть его «счастливой паре».

Here’s a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 декабря 2018 г.

В Сети ситуация стала причиной для многочисленных шуток и сопереживаний, передает РИА «Новости».

«Теперь каждая их ссора будет заканчиваться словами: «Как минимум не я уронила помолвочное кольцо в канализационную решетку», – пошутил @jimreittinger.

«Это и самая печальная, и самая смешная на свете история с предложением руки и сердца. Будет о чем рассказать внукам», – отметила @RaychelTania.