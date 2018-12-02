В Мексике рассказали об отношениях с Россией при новом президенте

Известный мексиканский политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар Валенсуэла заявил, что новое мексиканское правительство президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с уважением будет относиться к России.

«Политика нового правительства всегда будет состоять в абсолютном уважении решений, которые будет принимать российское правительство», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что мексиканские власти при новом президенте никогда не присоединятся к «актам осуждения» действий России.

Однако спрогнозировать динамику развития двусторонних связей Агилар затруднился.

«Пока нет ясности, будет ли новое правительство укреплять связи с Россией, и будет ли рост торгового оборота», – отметил он.

Лопес Обрадор стал президентом в субботу на срок до декабря 2024 года. Его инаугурация состоялась в Мехико.