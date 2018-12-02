Инцидент в Керченском проливе предложено урегулировать в «нормандском формате»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что инцидент в Керченском проливе между Россией и Украиной удастся урегулировать в «нормандском формате».

Эрдоган сообщил, что обсуждал ситуацию как с главой российского государства Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.