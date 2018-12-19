У 101-летней москвички похитили несколько сотен тысяч рублей

Полицейские начали уголовное расследование по факту кражи почти 300 тыс. рублей у 101-летней москвички, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

14 декабря в дежурную часть ОМВД России по району Чертаново поступило сообщение от 101-летней москвички. Она заявила о пропаже 295 тыс. рублей из ее квартиры на Днепропетровской улице, передает РИА «Новости».

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что к пенсионерке домой в тот день пришла неизвестная женщина и, представившись представителем Совета ветеранов, долго беседовала с ней, затем ушла. После ухода гостьи пенсионерка обнаружила отсутствие денежных средств и незамедлительно обратилась в полицию», – отметили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Полицейские устанавливают личности причастных к этому преступлению.