МИД расценил заявление Киева как признание в подготовке новой провокации

Заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова по сути является признанием подготовки очередной провокации в Керченском проливе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

По ее словам, Киев фактически расписался в том, что провокация является визитной карточкой нынешних украинских властей.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов ранее заявил в интервью Би-би-си, что украинские военные корабли в ближайшее время снова предпримут попытку пройти через Керченский пролив.