Названы победители молодежного международного конкурса «Мой первый бизнес»

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19 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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Сколько еще у России осталось нефти

Нефть - одно из главных богатств России, и крайне важно знать, каков объем этого богатства
Министр энергетики Александр Новак отчитался о прогнозе добычи нефти в России в уходящем году – около 556 млн тонн. Крайне интересно сопоставить его заявление со словами другого чиновника, главы Роснедр Евгения Киселева, по поводу прироста запасов нефти в стране. Сколько нефти мы добываем (тратим) – и сколько открываем новых ее запасов? И надолго ли России хватит этого важнейшего мирового ресурса? Подробности...
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«В стране изменился политический ритм»

ЭИСИ и газета ВЗГЛЯД провели заседание клуба «Экспертный взгляд» по итогам выборов 2018 годаФото: Дмитрий Шутов/ВЗГЛЯД
«2018 год дал понять, что в стране политическая жизнь кипит, она не поддается втискиванию в какие-либо рамки и методички. И это хорошо», – заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова на заседании клуба «Экспертный взгляд». В стенах клуба политологи федерального уровня подвели итоги бурной избирательной кампании в регионах России. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Китай нащупал уязвимое место в подбрюшье США

Председатель Си и генерал-губернатор Питер Косгроув всего четыре года назад вместе нянчили австралийских вомбатовФото: Huang Jingwen/Zuma\ТАСС
Торговая война Пекина с Вашингтоном все больше превращается в политическую. Причем для контрударов Китай выбирает слабые звенья в обороне США – его союзников. Под удар уже попала Канада, а следующими мишенями могут стать Австралия и Новая Зеландия. Как именно мог бы Пекин нанести по ним экономический удар и сколько это ему будет стоить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...

Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
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На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...
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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
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          Названы победители молодежного международного конкурса «Мой первый бизнес»

             19 декабря 2018, 17:20
          Фото: kapitany.ru
          Текст: Андрей Резчиков

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          В Москве назвали победителей онлайн-этапа международного конкурса для школьников «Мой первый бизнес»: 12 тысяч конкурсантов получили сертификаты и ценные призы. Это один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей».

          В среду в одном из небоскребов делового центра Москва-Сити прошла торжественная церемония закрытия очередного этапа международного конкурса «Мой первый бизнес». Имена победителей объявили со сцены в зале Mercury Space на 40-м этаже одноименной высотки.

          Регистрация и онлайн-этап конкурса 2018-2019 годов проходили с 1 октября по 10 декабря. На платформе конкурса зарегистрировались 675 266 участников, что на 65% больше, чем в прошлом году (в 2017 году было более 408 тысяч заявок). Всего задания конкурса выполнили 267 677 участников.

          В начале церемонии организаторы мероприятия выступили с приветственным словом. В частности, гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс направлен на то, чтобы не только зарабатывать деньги, но и помогать другим проектам. «Предприниматели делают очень важное дело - меняют мир к лучшему», - сказал Комиссаров.

          По его словам, в этом году число заявок на конкурс сильно возросло, чему способствовало и участие подростков из других стран (более 50). Он поблагодарил всех участников, пожелав им добиваться новых побед и высот.

          В свою очередь, один из главных наставников конкурса, президент ОАО «Фаберлик» Алексей Нечаев отметил, что второй раз провести конкурс «получилось еще интереснее и лучше». По его словам, на огромный интерес указывает «густота проектов» и «то, как много людей сделало практическую часть». «Это радует организаторов и участников конкурса. Видно, что предпринимательская компетенция - это то, что нужно разным людям», - заявил Нечаев под оглушительные аплодисменты аудитории.

          В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Нечаев позднее признался, что сама церемония показалась ему очень короткой, что он объяснил новым деловым стилем, при котором «все очень быстро происходит».  «Люди не любят сидеть. Сейчас везде вокруг движение и молодым это очень импонирует» - сказал Нечаев.

          Он пояснил также, почему у проектов такая мощная социальная направленность. «Это в людях живет. Это в капитанах команд есть, это наш код, наше ДНК», - считает Нечаев.

          Что касается огромной популярности конкурса у молодежи, Нечаев объяснил это тем, что часто молодые люди готовы на гораздо большее, чем о них думают старшие, и чтобы раскрыть в ребятах новые возможности, достаточно «дать пас».  Он вспомнил, как сам начинал свой первый бизнес. Это была торговля газетами в переходе. Тогда ему было 22 года, а в свою команду он набрал школьников. Заработанные тогда деньги ребята тратили на походы.

          В конце церемонии были объявлены победители во всех пяти категориях или треках, как их называют сами организаторы.

          В треке «Командный бизнес-проект» победил Максим Тужилкин из нижегородского города Лукоянов. Победителем трека «Делай своими руками» стал Илья Раевский из Ярославля. В категории «Интернет-продажи» креативнее других оказался Вячеслав Гамулин из Петербурга, а в треке «Инновации» -  Данила Деянков из Москвы. Другой представитель столицы – Александр Никитин - стал победителем трека «Свой видеоблог».

          В завершение церемонии на сцену вышли финалисты конкурса. Они рассказали, как получили опыт создания проектов с нуля. Кто-то организовал сеть обмена книг между районными библиотеками, другая участница шьет куклы для социальных фондов. Еще один финалист реализовал проект «Авоська» по доступной доставке продуктов на дом тем, кто не может самостоятельно добраться до магазина. В январе следующего года в плане юного бизнесмена – набрать первую сотню клиентов благодаря соцсетям.

          Как известно, международный конкурс «Мой первый бизнес» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет.

          Больше всего заявок на конкурс «Мой первый бизнес» поступило из Москвы, Петербурга, Новосибирской, Свердловской областей, Краснодарского края и Татарстана.

          Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевыми целями организации являются создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

          Конкурс «Мой первый бизнес» запустили в 2017 году. Он направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников по проектному управлению и предпринимательству. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова.


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