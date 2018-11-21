Названы победители молодежного международного конкурса «Мой первый бизнес»

В Москве назвали победителей онлайн-этапа международного конкурса для школьников «Мой первый бизнес»: 12 тысяч конкурсантов получили сертификаты и ценные призы. Это один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей».

В среду в одном из небоскребов делового центра Москва-Сити прошла торжественная церемония закрытия очередного этапа международного конкурса «Мой первый бизнес». Имена победителей объявили со сцены в зале Mercury Space на 40-м этаже одноименной высотки.

Регистрация и онлайн-этап конкурса 2018-2019 годов проходили с 1 октября по 10 декабря. На платформе конкурса зарегистрировались 675 266 участников, что на 65% больше, чем в прошлом году (в 2017 году было более 408 тысяч заявок). Всего задания конкурса выполнили 267 677 участников.

В начале церемонии организаторы мероприятия выступили с приветственным словом. В частности, гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс направлен на то, чтобы не только зарабатывать деньги, но и помогать другим проектам. «Предприниматели делают очень важное дело - меняют мир к лучшему», - сказал Комиссаров.

По его словам, в этом году число заявок на конкурс сильно возросло, чему способствовало и участие подростков из других стран (более 50). Он поблагодарил всех участников, пожелав им добиваться новых побед и высот.

В свою очередь, один из главных наставников конкурса, президент ОАО «Фаберлик» Алексей Нечаев отметил, что второй раз провести конкурс «получилось еще интереснее и лучше». По его словам, на огромный интерес указывает «густота проектов» и «то, как много людей сделало практическую часть». «Это радует организаторов и участников конкурса. Видно, что предпринимательская компетенция - это то, что нужно разным людям», - заявил Нечаев под оглушительные аплодисменты аудитории.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Нечаев позднее признался, что сама церемония показалась ему очень короткой, что он объяснил новым деловым стилем, при котором «все очень быстро происходит». «Люди не любят сидеть. Сейчас везде вокруг движение и молодым это очень импонирует» - сказал Нечаев.

Он пояснил также, почему у проектов такая мощная социальная направленность. «Это в людях живет. Это в капитанах команд есть, это наш код, наше ДНК», - считает Нечаев.

Что касается огромной популярности конкурса у молодежи, Нечаев объяснил это тем, что часто молодые люди готовы на гораздо большее, чем о них думают старшие, и чтобы раскрыть в ребятах новые возможности, достаточно «дать пас». Он вспомнил, как сам начинал свой первый бизнес. Это была торговля газетами в переходе. Тогда ему было 22 года, а в свою команду он набрал школьников. Заработанные тогда деньги ребята тратили на походы.

В конце церемонии были объявлены победители во всех пяти категориях или треках, как их называют сами организаторы.

В треке «Командный бизнес-проект» победил Максим Тужилкин из нижегородского города Лукоянов. Победителем трека «Делай своими руками» стал Илья Раевский из Ярославля. В категории «Интернет-продажи» креативнее других оказался Вячеслав Гамулин из Петербурга, а в треке «Инновации» - Данила Деянков из Москвы. Другой представитель столицы – Александр Никитин - стал победителем трека «Свой видеоблог».

В завершение церемонии на сцену вышли финалисты конкурса. Они рассказали, как получили опыт создания проектов с нуля. Кто-то организовал сеть обмена книг между районными библиотеками, другая участница шьет куклы для социальных фондов. Еще один финалист реализовал проект «Авоська» по доступной доставке продуктов на дом тем, кто не может самостоятельно добраться до магазина. В январе следующего года в плане юного бизнесмена – набрать первую сотню клиентов благодаря соцсетям.

Как известно, международный конкурс «Мой первый бизнес» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет.

Больше всего заявок на конкурс «Мой первый бизнес» поступило из Москвы, Петербурга, Новосибирской, Свердловской областей, Краснодарского края и Татарстана.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевыми целями организации являются создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Конкурс «Мой первый бизнес» запустили в 2017 году. Он направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя обучающую программу для школьников по проектному управлению и предпринимательству. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова.