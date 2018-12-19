Совфед собрался бороться с «псевдокультурными импортными фастфудами»

Комиссия Совета федерации по защите госсуверенитета собирается выработать меры борьбы с вмешательством в дела России, которое ведется под видом диалога культур, заявил глава комиссии Андрей Климов в ходе «круглого стола» в Совете федерации.

«Мы не можем сидеть сложа руки, пассивно наблюдать, как заморские русофобы будут лишать нас духовных традиций, трансформировать граждан культурной сверхдержавы в бесполые существа, в иванов, родства не помнящих, жадно поглощающих идеологически токсичные псевдокультурные импортные фастфуды», – передает его слова «Интерфакс».

В декабре 2016 года президент Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности России.

В доктрине сообщалось, что зарубежные страны наращивают возможности информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру России, в которую вовлекаются «религиозные, этнические, правозащитные и иные организации, а также отдельные группы граждан».