Иркутский полицейский уволен после обвинения в групповом изнасиловании

Участковый уполномоченный полиции, арестованный по обвинению в участии в групповом изнасиловании, уволен со службы, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

«Младший лейтенант уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел. Приказ об увольнении подписал сегодня начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское», – пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе главка.

Следствие установило, что участковый в свой выходной находился в участковом пункте полиции и не препятствовал «противоправным действиям сексуального характера в отношении женщины».

«Помимо увольнения фигуранта в рамках проводимой сейчас служебной проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении руководителей МУ МВД «Иркутское» к строгой дисциплинарной ответственности», – добавил собеседник агентства.

Накануне иркутский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца троим подозреваемым в изнасиловании, один из арестованных – участковый уполномоченный полиции.

По версии следствия, в ночь на 16 декабря фигуранты дела и пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения находились в участковом пункте полиции № 8 Иркутска. Мужчины жестоко избили женщину, после чего совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Всем троим арестованным предъявлено обвинение по статье «Совершение иных насильственных действий сексуального характера группой лиц».