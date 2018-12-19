НАСА поблагодарило российских военных за спасение космонавтов

НАСА вручило военнослужащим Центрального военного округа благодарности за поиск и спасение экипажа космического корабля «Союз МС-10», об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«В торжественной обстановке представители Роскосмоса и НАСА поблагодарили экипажи самолетов, вертолетов, поисково-спасательных машин и оперативный расчет управления посадки Центрального военного округа «За выдающуюся поддержку в случае непредвиденных обстоятельств и поддержку экипажа», – сообщает пресс-служба ЦВО, передает РИА «Новости».

Церемония проходила в Казахстане, где и проводилась сама операция по спасению членов экипажа.

Ранее 17 военнослужащих представили к государственным и ведомственным наградам за спасение космонавтов. Их наградят медалями «За спасение погибавших», «За воинскую доблесть» и новыми званиями.

Напомним, 11 октября произошла авария ракеты носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», на борту которого находились два члена экипажа. Позже руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что к концу 2019 года прекратится эксплуатация ракет «Союз-ФГ».