Путину доложат о ситуации с задержкой зарплат на московском хлебозаводе

Кремль следит за ситуацией, сложившейся на московском хлебозаводе «Черкизово», сотрудники которого с августа не получали заработную плату, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видели обращение, мы будем докладывать о нем президенту», – сообщил Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что руководство предприятия, допустившее задержку зарплат, уже находится в розыске.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что руководство «Черкизово» с августа не выплатило зарплату 100 сотрудникам на общую сумму более 10 млн рублей. В отношении руководителя ОАО «Черкизово» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности»). Гендиректор хлебозавода объявлен в розыск.

Хлебозавод «Черкизово» является дочерним предприятием компании «Настюша» Игоря Пинкевича, с лета 2017 года находящегося под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков ЖК «Царицыно».

В ноябре президент Владимир Путин в рамках проведения заседания президиума Госсовета по реализации майского указа призывал отказаться от усредненных показателей зарплат и пенсий.