Грузинский оперный певец Бурчуладзе ответил на критику за «выступление перед Путиным»

Известный грузинский оперный исполнитель Паата Бурчуладзе, который подвергся на родине критике за участие в юбилейном вечере дирижера Юрия Темирканова, где присутствовал президент Владимир Путин, заявил, что вновь, если понадобится, выступит в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Бурчуладзе сказал, что Юрий Темирканов является «величайшим маэстро мирового уровня».

«Обязательно поеду поздравлять большого маэстро на все последующие юбилеи», – заявил Бурчуладзе.

По его словам, Юрий Темирканов посещал Тбилиси в 2008, 2013 годах, невзирая на напряженные отношения между двумя государствами после войны десятилетней давности, в том числе давал благотворительный концерт.

Как отметил Бурчуладзе, деятели культуры такого высокого уровня во всех странах пользуются особым уважением первых лиц.

При этом в Тбилиси продолжают резко критиковать грузинского оперного певца за «выступление перед Путиным».

Примечательно, что Бурчуладзе является в Грузии и активным оппонентом властей, а грузинская оппозиция упрекает власти в том, что те не так жестки по отношению к России.

«Требуем объяснений от Пааты Бурчуладзе, – заявил один из лидеров грузинской оппозиции Георгий Вашадзе. – Его участие в этом концерте вызвало сожаление. Выступление перед Путиным несовместимо с политической активностью в Грузии».

«Любой человек из Грузии, который споет или станцует перед Путиным в России, тем самым наносит удар в спину Грузии», – сказала депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Елена Хоштария.

Бурчуладзе активно поддерживал на недавних выборах президента оппозиционного кандидата Григола Вашадзе.