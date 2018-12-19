Японцы перестали доверять США

Уровень доверия к США среди жителей Японии упал до рекордно низкой отметки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Иомиури» и службой Gallup.

Лишь 30% участников опроса заявили, что доверяют США. Подобные опросы проводятся с 2000 года, нынешний результат – самый низкий за 18 лет, передает ТАСС.

«Иомиури» связывает падение доверия с давлением Вашингтона на Токио в вопросах экономики – 75% японцев считают претензии США к торговому дефициту необоснованными.

При этом 64% отмечают важность военного союза с США для Азиатско-Тихоокеанского региона.

Телефонный опрос был проведен по методу случайной выборки с 30 ноября по 2 декабря. В Японии в нем приняли участие 1 тыс. 36 человек.