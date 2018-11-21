Президент Ирака решил посетить Сирию

Впервые за время сирийского конфликта президент Ирака Бархам Салех посетит Дамаск, сообщил иракский дипломатический источник.

По словам источника РИА «Новости», визит состоится «в ближайшие дни».

В воскресенье Сирию посетил президент Судана Омар аль-Башир. Он первым из арабских лидеров нанес официальный визит в Дамаск с начала сирийского конфликта.