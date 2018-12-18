Путин поставил перед ОНФ задачу обеспечить консолидацию сил для нацпроектов

Общероссийский народный фронт должен обеспечить консолидацию сил для реализации нацпроектов, сообщил новый глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

По его словам, глава российского государства Владимир Путин назвал «три главных компонента» задачи, которая стоит перед ОНФ: народный контроль, поддержка эффективных региональных и федеральных руководителей, а также участие в консолидации общественных сил для реализации нацпроектов, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Как заверил Развожаев, ОНФ понимает, что нельзя ограничиваться только критикой и контролем, необходимо принимать участие в «больших процессах», связанных с реализацией национальных проектов.

Он отметил, что зачастую для выполнения работы помимо денег и административных ресурсов требуется еще и «консолидация всех здоровых сил общества», которую ОНФ и «должен обеспечить».