Запашный отказался извиняться перед Гуцериевым

Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный отверг обвинения в нападках на цирковой проект промышленно-финансовой группы «Сафмар».

Как передает ТАСС, председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев сообщил, что готов принять от Запашного публичные извинения.

«Мне не за что просить прощения, никаких угрызений совести у меня нет, никакого вранья с моей стороны не было, я не замешан ни в одной схеме... Его (Гуцериева. – прим. ВЗГЛЯД) команда уже аккуратно начинает намекать, что я действую по указке его ближайших конкурентов или даже врагов, и максимум, на что я готов – это войти в контакт, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, но точно приносить извинения я не вижу нужды, дабы нигде не врал», – заявил артист.

Напомним, конфликт генерального директора Большого государственного московского цирка Эдгарда Запашного и главы совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева разгорелся после того, как 15 декабря на заседании президентского совета по культуре и искусству Запашный коснулся вопроса о строительстве в Сколково «стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil». Он обвинил Гуцериева во вложениях, которые «были бы полезны для российского искусства», а не для зарубежного. При этом президент России Владимир Путин пообещал в ситуации разобраться.

Группа «Самфар» в ответ заявила, что не намеревалась строить стационарный центр или цирковую школу для Cirque du Soleil, а слова Запашного сочла «больной фантазией» и «бредом». При этом Гуцериев заявил, что намерен судиться с Запашным из-за клеветы. Артист в ответ сообщил о готовности к диалогу с Гуцериевым.