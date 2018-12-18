Посольство России в Лондоне рассказало о состоянии моряков и севшего на мель судна

Посольство России в Лондоне подтвердило отсутствие серьезных повреждений у севшего на мель российского сухогруза «Кузьма Минин», все члены экипажа здоровы.

«Все находившиеся на борту судна 18 российских граждан здоровы, им было оказано необходимое содействие. По заявлению капитана, корабль в настоящее время находится на плаву и стоит на якоре. На борту находятся представители портовой администрации. Команда планирует провести водолазный осмотр судна на предмет повреждений. По итогам будет принято решение относительно дальнейших действий», – рассказал пресс-секретарь посольства.

По его словам, первичный осмотр сухогруза не выявил каких-либо серьезных повреждений, также не было зафиксировано утечек топлива. Береговая охрана Великобритании подтвердила, что российское судно сняли с мели около 14.00 местного времени (17.00 мск), передает РИА «Новости».

«Судно было освобождено с помощью пяти буксиров и спасательного судна. Сухогруз направлен в порт Фалмут. Все моряки здоровы, загрязнения окружающей среды не произошло», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в качестве основной причины происшествия рассматриваются плохие погодные условия.

Напомним, «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании при попытке сняться с якоря в районе порта Фалмут рядом с графством Корнуолл. Позже при помощи буксиров Службы береговой охраны Великобритании российское судно сняли с мели и развернули его носом от берега.