На Валдайском озере появились кристаллические ледяные цветы

В Новгородской области Валдайское озеро покрылось миллионами ледяных цветов из-за резкого перепада температур.

«Еще вчера у нас в Валдае был небольшой минус, а сегодня термометры показали около 20 (со знаком минус – прим. ВЗГЛЯД). Я на Валдае около 24 лет и, по-моему, такие поля ледяных цветов на нем образовались впервые», – цитирует «Интерфакс» директора Валдайского национального парка Николая Соколова.

Эксперты говорят, что для такого явления температура воздуха должна быть ниже -20 градусов, а температура поверхности льда – около 0 градусов (что иногда бывает при резком похолодании, как случилось в Валдае), при этом лед должен быть тонким и не должно быть ветра.

При таких условиях из слоя у самой поверхности льда формируется влага, которая на холодном воздухе резко охлаждается и конденсируется на поверхности льда в виде кристаллов.