Настоятеля Киево-Печерской лавры собрались допросить в СБУ

Служба безопасности Украины в ближайшие дни планирует вызвать настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) на допрос, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Планируется в ближайшие дни», – передает ее слова УНИАН.

Настоятеля Киево-Печерской лавры планируют вызвать в качестве свидетеля по уголовному делу по ч. 2 ст. 161 «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

О том, что СБУ собирается вызвать митрополита Павла на допрос, сообщалось еще на прошлой неделе. Ранее у него уже провели обыски.