Стало известно о гибели астраханского десантника в Сирии

Александр Дудченко, экс-разведчик, бывший десантник ВДВ, ныне не являющийся кадровым военным, погиб в Сирии под минометным обстрелом, утверждают СМИ.

Дудченко якобы погиб под минометным обстрелом 17 декабря, сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на «Десантное братство». По данным портала, он не был кадровым военным.

По тем же сведениям, десантнику было 33 года. На данный момент его родственники находятся в Москве и решают вопрос о транспортировке тела на Родину.

Портал Citeam.org на своей странице в Facebook утверждает, что связался с одноклассником Дудченко, который подтвердил гибель своего товарища.

Сирийское издание «Аль-Масдар Ньюс» со ссылкой на военный отчет сообщает, что инцидент произошел в провинции Латакия, возле поселка Кинсибба. По этим сведениям, обстрел произвела организация «Фронт национального освобождения».

Ранее сообщалось, что 22-летний Александр Солопов, военнослужащий из Волгоградской области, погиб в Сирии в ходе несения воинской службы.