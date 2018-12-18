Российское судно удалось снять с мели у берегов Великобритании

Российский сухогруз «Кузьма Минин» сняли с мели у берегов Великобритании, сообщают британские СМИ.

При помощи буксиров Службы береговой охраны Великобритании российское судно сняли с мели и развернули его носом от берега, пишет ТАСС со ссылкой на кадры из прямого эфира Sky News.

Сейчас российский сухогруз идет в районе города Фалмут с заведенным двигателем в открытое море при помощи четырех буксиров.

Ранее сообщалось, что российскому посольству удалось установить связь с капитаном «Кузьмы Минина». Судно сел на мель при попытке сняться с якоря в районе порта Фалмут рядом с графством Корнуолл.