Аналитики НАТО подготовили проект по «отражению блицкрига» России в Европе

НАТО должно быть готово к отражению быстрой атаки России на Европу, считают аналитики альянса экс-главнокомандующий НАТО Филипп Бридлав и экс-заместитель генсека Александр Вершбоу; они составили несколько предложений, которые, по их мнению, смогут сдержать Россию и укрепить НАТО, пишут американские СМИ.

Документ от 13 декабря под названием «Постоянное сдерживание: усиление военного присутствия США в северной и центральной Европе», составленный Вершбоу и Бридлавом, предлагает «смесь» из постоянных и сменяемых развертываний в Польше и окружающем регионе, сообщает Militarytimes.

В нем предлагается перенести командный штаб США из Познани в штаб-квартиру дивизии США в город Щецин. Это позволит создать центр для быстрой переброски подкреплений из остальной Европы и из-за океана в Польшу, считают авторы документа.

Также необходимо расширить взлетно-посадочную полосу в Повидзе, построить железнодорожные станции по разгрузке оборудования, возвести площадку для подготовки подразделений, создать новые топливные склады и построить новые арсеналы.

Авторы заявляют и о необходимости усилить присутствие авиации, усилить группу на авиабазе в городе Мирославец и сделать ее постоянной. Также указывается, что ВМФ США необходимо разместить эскадренные миноносцы в Дании. Корабли должны патрулировать Балтийское море.

Разработчики документа уверены, что эти меры необходимо принять, поскольку Россия сможет быстро разгромить группировку НАТО в Европе, а подкрепление из США не успеет прибыть на место боевых действий для поддержки союзников.