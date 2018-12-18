Госдума одобрила ограничение иностранного участия в новостных агрегаторах

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России.

Ограничения предлагаются для «предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества», передает РИА «Новости».

Согласно проекту закона, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми требованиями не позднее шести месяцев со дня вступления закона в силу.

Неисполнение требований повлечет ограничение доступа к новостному агрегатору на территории России.

Напомним, в октябре в Госдуму внесли законопроект, по которому предусматривается ограничение иностранного владения новостным агрегатором долей в 20%.

В Кремле поддержали инициативу. В свою очередь экс-советник президента России по интернету Герман Клименко усомнился целесообразности такого ограничения.