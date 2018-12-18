Путину показали захваченное у сирийских боевиков оружие

Президенту России Владимиру Путину представили экспозицию образцов вооружений и техники, захваченных у боевиков во время антитеррористической операции в Сирии.

Так, российский лидер осмотрел стенд с трофейным холодным и огнестрельным оружием. Экспозиция включает 97 видов оружия из 18 стран мира – от пистолетов до снайперских винтовок и гранатометов, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, США, Израиля, СССР и Франции, сообщает РИА «Новости».

Отдельно Путин и Шойгу остановились возле пункта управления боевиков, оснащенного цифровыми и модульными радиостанциями, оборудованием для ip-телефонии.

Путину также представили комплекты гуманитарной помощи, поставляемой в Сирию Всемирной продовольственной программой ООН и Международным комитетом Красного Креста, которые, изъятых, тем не менее, в схронах боевиков.

Отдельное внимание Путин и Шойгу уделили осмотру образцов самодельных взрывных устройств, изготавливаемых участниками незаконных вооруженных формирований. Часть из них были замаскированы под детские игрушки, банку пива, камни и другие предметы. Также на стенде был представлен «джихад-мобиль» – бронированный, кустарным образом начиненный взрывчаткой гражданский внедорожник.

Следующая часть выставки касалась работы российской военной полиции в Сирии, имеющейся в их распоряжении технике и экипировке. Отдельная экспозиция была посвящена беспилотным летательным аппаратам, сбитым российскими военными в Сирии.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев отметил, что принято решение о переносе в будущем экспозиции в парк «Патриот» для обучения на трофейных образцах курсантов военных вузов. Он также добавил, что выставку смогут посетить и посетители парка.

Ранее подобная экспозиция была представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Выставка трофейного оружия, захваченного у сирийских боевиков, вызвала самый большой ажиотаж среди участников форума.