Жильцы дома в Москве отказались от требования выселить онкобольных детей

Жильцы дома на юго-западе Москвы отказались от своих требований ограничить проживание рядом с ними онкобольных детей, которых они считали заразными, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.–

Следователи совместно с сотрудниками Черемушкинской межрайонной прокуратуры провели встречу в управе района Коньково с жителями дома, передает ТАСС. Врачи и сотрудники благотворительного фонда ответили на все вопросы и смогли переубедить жильцов.

«В завершение встречи жители дома отказались от своих требований о выселении детей, пояснив, что неверно трактовали содержание петиции, и заявили о своих намерениях в дальнейшем оказывать содействие фонду в поддержке семей, нуждающихся в помощи», – сказала Иванова.

Проведенная доследственная проверка показала, что квартиру в подъезде арендует один из благотворительных фондов столицы, который предоставляет возможность иногородним семьям с детьми проживать в Москве во время прохождения обследования в медицинских учреждениях.

Напомним, жительница одного из домов на юго-западе Москве объявила сбор подписей за выселение онкобольных детей, снимающих квартиру в одном из подъездов дома. Она аргументировала это тем, дети являются «рассадником инфекций», а рак – это якобы заразное заболевание.

Ранее сообщалось, что жительница, инициировавшая сбор подписей за выселение детей из дома, заявила о причастности НЛО к распространению рака. Аудиозапись беседы с женщиной опубликовали пранкеры.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, возможно ли заразиться раком, проживая по соседству с онкобольным человеком.