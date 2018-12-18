Путин призвал военных сокращать время принятия решений

Военным необходимо сжимать время принятия решения от высших офицеров до младшего состава, так как успех в бою зависит от секунд, заявил президент Владимир Путин.

«Сегодня успех отдельного боя и крупных операций решают буквально секунды, важно сжимать время принятия решений, причем во всех звеньях – от высших офицеров до младшего командного состава», – цитирует Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что для этого нужно совершенствовать систему управления и связи, разведки, радиоэлектронной борьбы, а также завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных.

Он добавил, что укрепление морального и боевого духа войск является важным направлением военного строительства.

«А это, прежде всего, развитие системы социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Отмечу, что в этом году исполнены обязательства по обеспечению жильем в отношении почти 100 тыс. военнослужащих Минобороны – 98,7. А всего за последние шесть лет жилье получили больше полумиллиона – 560 тыс. военнослужащих», – сказал Путин.

По его словам, эта работа активно продолжится в 2019 году.

Президент напомнил, что в октябре 2019 года денежное довольствие военнослужащих проиндексируют на 4,3%. Военные пенсии вырастут на 6,3%.

«На прошлой коллегии поднимался вопрос о сложностях с трудоустройством членов семей военнослужащих, обеспечение местами в детских садах. Хотел бы услышать сегодня, что сделано. Важно и впредь уделять этим вопросам постоянное внимание, потому что только так, вникая в насущные проблемы военнослужащих и решая эти проблемы, мы будем укреплять социальный статус защитников, поднимем в обществе престиж военной службы», – подчеркнул он.

В октябре командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщал, что ВДВ работают над созданием формирований нового типа, отвечающих условиям ведения современной войны.