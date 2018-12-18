Путин объявил о продолжении борьбы с террористами в Сирии

В Сирии будет продолжена бескомпромиссная борьба с террористами, заявил президент России Владимир Путин.

«Хочу подчеркнуть: бескомпромиссная борьба с боевиками будет продолжена, окажем сирийцам здесь всю необходимую поддержку», – цитирует ТАСС выступление Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Президент отметил, что ситуация в Сирии после разгрома основных группировок боевиков постепенно стабилизируется, но бандиты все еще «пытаются огрызаться».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что американское военное присутствие в Сирии препятствует борьбе с терроризмом на этой территории.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» начали расширять зону влияния на контролируемых Вашингтоном территориях на востоке Сирии.