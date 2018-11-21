Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в митинги

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:16  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах

Борьба за Балканы между Россией и США резко обострилась после крымского кризисаФото: Marko Djurica/Reuters
Как следует из слов пресс-секретаря президента России, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по довольно неожиданной теме. В центре внимания не Украина и не отношения с США, а ситуация на Балканах. Удивляться, впрочем, нечему: совсем скоро этот регион напомнит, почему его называют «пороховым погребом». Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...

«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Как предсказываются будущие массовые беспорядки

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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          Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в митинги

             18 декабря 2018, 12:50
          Фото: Павел Каравашкин/Интерпресс/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Российские парламентарии в третьем, окончательном чтении приняли законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные публичные акции.

          Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Единая Россия» Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко, передает ТАСС.

          Законопроект дополняет статью 20.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») новой частью, где устанавливается ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в незаконных уличных акциях. За эти правонарушения предусматривается штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, или обязательных работ на срок от 20 до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических – от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

          Повторное вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги «повлечет повышенную административную ответственность» в соответствии с частью 8 этой же статьи КоАП. В этом случае штраф для граждан повышается до 300 тыс. рублей, срок обязательных работ – до 200 часов, административного ареста – до 30 суток, штрафные санкции для чиновников определены в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

          В сопроводительных документах отмечается, что «законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».


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