Психолог описал характер Кокорина

Футболист Александр Кокорин, проходящий по делу о хулиганстве, не умеет бороться со стрессовыми ситуациями и не может сдерживать эмоции, говорится в заключении психолога ФК «Зенит», которое было приобщено адвокатом спортсмена к материалам дела.

«Игрок находился в стрессовой ситуации длительное время, не обучен к переведению агрессии в более мягкую форму. На фоне уже имеющихся стрессовых факторов игрок мог не знать, как себя вести в этой ситуации», – зачитал заключение психолога на заседании суда о жалобе на продление ареста адвокат Андрей Ромашов, передает ТАСС.

Футболист Павел Мамаев, также обвиняемый в хулиганстве и побоях, возместил потерпевшему Виталию Соловчуку ущерб в 500 тыс. рублей.

«Всем очевидно, что все следственные действия подошли к концу, ни на что повлиять мы уже не можем. Все мы принесли извинения потерпевшим, лично я компенсировал Соловчуку вред на сумму 500 тысяч рублей», – сказал Мамаев в ходе заседания суда.

На заседании 5 декабря Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 февраля 2019 года. Оба футболиста частично признали свою вину в нападении на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала.