Спасших испанца в Магадане ингушей представили к награде

В Магаданской области наградят жителей города Сусуман Ваху Чемурзиева, Мовсара Муцольгова и Аслана Хабриева, которые спасли испанца, замерзающего на трассе «Колыма», сообщили в региональном управлении МЧС.

Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес путешествовал на велосипеде и ночевал в палатке на трассе «Колыма». В ночь, когда температура воздуха опустилась под 50 градусов, местные жители спасли иностранца и довезли его до ближайшего населенного пункта, передает РИА «Новости».

Испанец отморозил пальцы на правой руке. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил наградить мужчин, назвав их поступок достойным примером для подражания.

«В День спасателя, 27 декабря, мы обязательно наградим этих ребят на торжественном собрании в региональном МЧС. Они повели себя очень грамотно, и, можно сказать, благодаря их бдительности и настойчивости, этот человек жив», – сказал начальник ГУМЧС России по Магаданской области Любомир Муха.

Пахаресу 47 лет, он путешествует на велосипеде по всему миру и рассказывает о приключениях в блоге, сообщает «Ридус».

Он рассказал, что со спасшими его мужчинами познакомился в придорожном кафе. Он рассказал им, что планирует доехать на велосипеде до Байкала. Они пытались его отговорить, но безуспешно.

«Мне казалось, я был идеально подготовлен: одежда, обувь, велосипед. У меня были теплые вещи – штаны, куртки, газовая горелка. Я знал, что еду в очень холодное место. И все шло хорошо до этой ночи – тогда стало слишком холодно, минус 50 градусов», – рассказал испанец.

Он сообщил, что обморозил руку, на которой три пальца почернели. Врачи заверили, что ампутировать их не нужно. Пахарес признался, что чувствует себя хорошо.

Испанец рассказал, что в 2013 году уже путешествовал на велосипеде по Сибири и Магаданской области, но это было в теплое время года.

Несмотря на происшествие, Пахарес собирается в следующем году вернуться в Магадан и доехать до Байкала.

«Я просто влюбился в эту природу! Я уже буду знать, как одеваться и что брать с собой», – сказал он.

В среду Пахарес прибудет в Москву, откуда улетит в Мадрид.