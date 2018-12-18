В метро Москвы поймали мужчину с 90 свертками героина

Полицейские в московском метро задержали местного жителя, у которого при себе было 90 свертков героина, сообщает УВД на Московском метрополитене.

«Полицейские задержали гражданина за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него пакет, в котором находилось 90 свертков с порошкообразным веществом серо-бурого цвета, общей массой свыше 250 граммов. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество содержит в своем составе героин», – говорится на сайте ведомства.

42-летний мужчина был задержан на станции «Дмитровская». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Задержанный признался, что сам принимает наркотики и раскаивается в совершении преступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в московском общежитии Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе были задержаны студенты из Ингушетии за наркотики и травматическое оружие.