Родственника страсбургского стрелка обвинили в сговоре с террористами

Одному из родственников Шерифа Шеката, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке во французском Страсбурге, предъявили обвинения в преступном сговоре с террористами, сообщает телеканал BFMTV.

По информации канала, родственник стрелка был заключен под стражу в понедельник вечером, передает РИА «Новости».

Помимо сговора с террористами, его подозревают в приобретении, хранении и продаже оружия группой лиц, связанных с террористической организацией.

По данным телеканала, подозреваемый будет содержаться под стражей до суда по требованию прокуратуры.

Во вторник вечером 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, в результате погибли пять человек. Французские власти назвали нападение терактом. Шекатт был ликвидирован в четверг в ходе спецоперации. Террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России) объявила его своим солдатом.