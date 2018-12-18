Сотрудники Пентагона не сразу отдали Мэттису письмо Шойгу

Содержание послания министра обороны России Сергея Шойгу было доведено до сведения его американского коллеги Джеймса Мэттиса не сразу, сообщил представитель Пентагона, комментируя ситуацию вокруг нескольких дней молчания американского министра в ответ на послание Шойгу о судьбе ДРСМД.

Как заявил упомянутый сотрудник Пентагона, американская сторона сочла, что россияне направили «своего рода запрос рабочего уровня». «Они нам не дали достаточно времени [на подготовку ответа]», – приводит его слова ТАСС.

При этом ранее представитель Пентагона Эрик Пэхон посетовал на якобы отсутствие заинтересованности России в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что министр обороны Сергей Шойгу во второй ноте предложил руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия позиций по условиям соблюдения ДРСМД.