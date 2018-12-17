Саратовский губернатор уволил замминистра за «новогодние поборы»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в понедельник принял решение уволить заместителя министра социального развития региона Дениса Мильто за «поборы к новогодним праздникам», сообщили в пресс-службе главы региона.

«Из муниципальных районов я располагаю информацией о том, что один из заместителей министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам», – приводятся слова Радаева в сообщении на сайте губернатора Саратовской области.

«Расцениваю это как недопустимую ситуацию. Не могу доверять такому государственному служащему. Сегодня принимаю решение о его увольнении», – заявил он.

В пресс-службе добавили, что после совещания с членами кабмина по вопросам антикоррупционной политики Радаев подписал распоряжение об увольнении Дениса Мильто.

«На фоне жесткой финансовой дисциплины вопиющими выглядят факты нарушений закона со стороны госслужащих», – отметил глава региона.

Ранее Радаев уволил Наталью Соколову с должности министра труда, занятости и миграции Саратовской области. Поводом к этому послужили слова Соколовой о возможности прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, вызвавшие широкий общественный резонанс.